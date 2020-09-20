Yer: Adana... Ne ehliyeti ne de maskesi var! 'Roketci Cemal'e 6 bin 500 lira ceza
Adana'da midibüs şoförü Soner Dağlaraştı, ABD'li Elon Musk'ı örnek aldı. Aracının önüne, 'Roketçi Cemal' yazdırdı. Dün, yurt genelinde yapılan denetimlerde polise yakalandı. Ne ehliyeti ne de maskesi vardı! 6 bin 500 lira para cezası yazıldı.
Adana'da midibüs şoförü Soner Dağlaraştı, ABD'li ElonMusk'ı örnek aldı. Aracının önüne, 'Roketçi Cemal' yazdırdı. Dün, yurt genelinde yapılan denetimlerde polise yakalandı. Ne ehliyeti ne de maskesi vardı! 6 bin 500 lirapara cezası yazıldı.