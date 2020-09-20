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    • Yaşam
    • 20.09.2020 Gazete
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    Yer: ... Ne ehliyeti ne de maskesi var! 'Roketci Cemal'e 6 bin 500 lira ceza

    'da midibüs şoförü , 'li 'ı örnek aldı. Aracının önüne, '' yazdırdı. Dün, yurt genelinde yapılan denetimlerde polise yakalandı. Ne ehliyeti ne de maskesi vardı! 6 bin 500 lira para cezası yazıldı.

    Haberler Yaşam Yer: Adana... Ne ehliyeti ne de maskesi var! 'Roketci Cemal'e 6 bin 500 lira ceza
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