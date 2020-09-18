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    • Yaşam
    • 18.09.2020 11:22
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    • 18.09.2020 11:55
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    Ünlü de film gibi olay! paraları dolandırıcıya kaptırdı!

    merkezli dev , kendisini fon yöneticisi olarak tanıtan tarafından 18 milyon dolandırıldı. Yıllar sonra şirketi dolandıran Utkan’ın çaldığı paraları başka bir şahsa kaptırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Holding, Asliye Hukuk Mahkemesi‘ne başvurarak sının dolandırıcıya kaptırdığı paraya tedbir konulmasını istedi.

    Sabah
    Dilek Yaman
    Ünlü holdingde film gibi olay!

    İnşaat, makine ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren merkezli , dolandırıldı. Kendisini 'da bir fon yöneticisi olarak tanıtan , 2013 yılında ittifak 'le irtibata geçti. Holdinge bağlı ADESE isimli şirketin hisselerini yabancı fonlara satabileceğini belirten Utkan, devir için bir miktar hissenin satış için hesabına geçirilmesini istedi. Holding yöneticileri 15 milyon TL tutarındaki hisseyi Utkan'ın hesabına geçirdi ve ardından Umut Utkan kayıplara karıştı.

    Dolandırıldığını anlayan holding alacak davası açtı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yıllardır devam edem davada Umut Utkan'a ulaşılamadı.

    YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

    Şok edici gerçek yıllar sonra, Umut Utkan'n Avukatı Zeynep Küçük aracılığıyla yaptığı bir suç duyurusuyla ortaya çıktı. Süreç içinde yaklaşık 18 milyon a ulaşan hisseler, Umut Utkan tarafından satıldı ve elde edilen gelirin 24 Milyon Liralık bölümü, 'de santrali kuracağını iddia eden isimli şahsı aktarıldı. Ancak Kerem Akbaş'ın enerji santrali kurmadığı gibi aldığı para ile Bodrum Türkbükü'nde lüks bir arazi satın aldı.

    DOLANDIRICISI DOLANDIRILDI

    İttifak Holding'den iddiaya göre çaldığı paraları başkasına kaptıran Umut Utkan da dolandırıldığını belirtip savcılığa başvurdu ve alacak davası açtı. Kendisinden çaldığı paraları geri almak için Utkan'ın dava açtığını öğrenen İttifak Holding de yıllar önce kaptırdığı parayı tahsil etmek için yeniden Asliye hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Umut Utkan'ın şikâyetçi olduğu şirkete ihtiyati tedbir konmasını talep ederek dava açan İttifak Holding, Utkan tarafından Kerem Akbaş'a açılan alacak davasına konu paranın kendisine ait olduğunu ifade etti.

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