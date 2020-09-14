Böyle boşanma gerekçesi duyanınız var mı? 'Evliliğimde bir gün bile mutlu olamadım' dedi anlattıkları pes dedirtti!

Temizlik hastalığı nedir?

Erkeklere oranla kadınlara görülen temizlik hastalığı obsesif kompulsif kişilik bozukluğunundan kaynaklı ortaya çıkar. Obsesif bozukluğun bir çeşidi olan temizlik hastalığı takıntılı bir şekilde her şeyin kirli olduğunu düşünmedir. Bunu tetikleyen diğer bir ruhsal durum ise anksiyete bozukluğu yani şüphecilik ve saplantılı düşünme rahatsızlığıdır. Bu hastalar istem dışı hareket ederler. Elini yıkamasına rağmen temizliğinden emin olmadığından bu eylemi tekrarlar. Hastalık tedavi edilebilir. Ancak bu tedavi yöntemine hastanın açık olması gerekir. Beynin altında yatan bazı travmatik durumlar bu hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Bu hastalar genellikle çocukluk yıllarında yaşadıkları dikkate alınır. Çünkü erken tedavi edilmediğinde bu hastalık ileri zamanlarda hastanın hem fiziksel hem ruhsal daha ciddi problem ve rahatsızlıklar yaşamasına yol açar.

Aile, sosyal ve iş yaşamını olumsuz etkiler. Çevresinde kimseyi istemeyen bu kişiler genellikle asosyal bir hayatı tercih eder. Zamanının büyük bir kısmını temizlenmeye ve temizlikle geçirir. Temizlik yaparken fiziksel yaşadığı sağlık sorunlarını hissetmez. Bu hastalar da aynı zamanda iletişim problemleri de yaşanır.