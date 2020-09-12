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    • Yaşam
    • 12.09.2020 Gazete
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    Kara gece

    , kaldığı odasında hiç tanımadığı bir adamla karşılaştı. Büyük korku yaşadı. Şu açıklamayı yaptı: Deliller karartılıyor.

    Kara gece

    Genç kadın kaldığı otelde kabusu yaşadı. Delillerin karartıldığını açıkladı. Olay 9 Eylül'de Kırıkkale'de yaşandı. Elektrik mühendisi Kardelen Kamişli Carmine Otel'e yerleşti.

    Gece habersizce odasına giren Seyit Muhammet Sarı'yı karşısında görünce şoka girdi. Gözaltına alınan şüpheli daha sonra serbest bırakıldı. Genç kadın şunları söyledi: "Otel müdürü odamın bulunduğu ikinci kattaki kartlı geçiş sisteminde bir arıza meydana geldiğini sigorta atması sonucu bütün kartların bütün odaları açabildiğini söyledi.

    Burada bir ihmal söz konusu. Aynı zamanda ikinci kattaki kameraların arızalı olması düşündürücü. Delil karartma var burada. O günden sonra sürekli uyanıyorum, korkuyorum. Umarım sorumlular cezalandırılır ve başka insanlar bunu yaşamaz."
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