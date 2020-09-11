Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu ve açık, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu