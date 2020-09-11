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    • 11.09.2020 07:08
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    • 11.09.2020 07:08
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    | 11 Eylül 'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu ve açık, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 11 Eylül il il tahminleri...

    İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu ve açık, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    BURSA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu



    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 29°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    SAMSUN °C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 27°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 38°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 38°C
    Az bulutlu

    SİİRT °C, 38°C
    Az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 40°C
    Az bulutlu
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