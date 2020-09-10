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    • 10.09.2020 09:03
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    • 10.09.2020 09:05
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    'Üzerimde bomba var' diyerek eşini tehdit eden kişi polisi görünce kaçtı!

    'da evde eşiyle kavga ettikten sonra beline sardığı düzenekle üzerinde bomba olduğunu söyleyen kişi, ihbar üzerine gelen polisi görünce kaçtı.

    AA
    Pimi çekilmemiş koca her yerde aranıyor!

    Alınan bilgiye göre, 'ndeki bir apartmanda oturan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen üç çocuk babası M.A, henüz bilinmeyen nedenle eşi H.A. ile tartıştı.

    Çıkan kavgada eşine şiddet uygulayan M.A, daha sonra kablolardan oluşturduğu bir düzeneği bantla beline sararak "üzerimde bomba var" diye bağırıp eşini tehdit etti.

    Korkarak komşulardan yardım isteyen H.A'nın çığlıklarını duyan apartman sakinleri polise ihbarda bulundu.

    BALKONDAN ATLAYARAK KAÇTI

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin geldiğini fark eden M.A, beline sardığı düzenekle evin arka balkonundan atlayarak kaçtı.

    Bölgeye aralarında özel harekat polisinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

    SES BOMBASI, KULLANILMAMIŞ POLİS VE ASKER ÜNİFORMASI

    Bomba arama ve narkotik köpeğiyle evde arama yapan ekipler, el yapımı olduğu düşünülen bir materyal ile kullanılmamış polis ve asker üniforması ve polis üniforması yapımında kullanılan kumaş ele geçirdi.

    Bu arada ekipler, olay yeri yakınlarında gezinen ve kaçan M.A. ile bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği bir şüpheliyi gözaltına aldı.

    Zanlının yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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