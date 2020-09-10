Müge Anlı bu kez Aleyna Çakır'ın ölümüne el attı. Kızlarının katledildiğine inanan anne-babayı canlı yayına aldı. Ailenin feryadı yürek dağladı. Cinayetle suçlanan sevgili kendini aklamaya çalıştı. Program, gündemi salladı.
CANLI TAKİP
Müge Anlı, yine bir asayiş dosyasını daha açtı. İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır olayına el attı. Suçlanan sevgili, canlı yayında kendini aklamaya çalıştı. Genç kızın anne babası çıldırdı.
Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmuştu.
Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunan ve 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in (21), cinayete kurban gitmiş olabileceği belirtildi. Genç kızın tırnaklarında bir erkeğe ait deri parçaları tespit edildi. Bu gelişmeler üzerine aile, atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına katıldı. Anne Hatun Esen, "Morga kızımı yıkamaya girdiğimde gözlerinden yaş geliyordu. Ölüler ağlar mı Müge Hanım" diyerek feryat etti. Programa telefonla katılan Ümitcan Uygun (22), genç kızın kendisinin öldürmediğini belirterek, "Özür dileyerek konuşuyorum. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.
Aleyna Çakır'ın sevgilisi tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı.
Yayına katılan Aleyna Çakır'ın arkadaşı Selin Ersoy üstündeki kıyafeti açık buldu diye Ümitcan'ın Aleyna Çakır'ın ağızına silah soktuğunu söyledi.
Sosyal medyada "Ümitcan Uygun tutuklansın" tepkileri ilk sıralara çıktı.