Meğerse böyle insanlar da varmış dedirtti! Sıra dışı bir gün yaşandı 1 milyon 250 bin lira ve sonrasında...

ODA BAŞKANI'NDAN PLAKET

"Taksi şoförüne plaket takdim eden Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yaşanan olaydan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Anık, "Duyarlı davranışından dolayı meslektaşıma teşekkür ediyorum. Çünkü ortada insanların kafasını karıştırabilecek bir meblağ var. Ben de ilk kez bu kadar yüksek bir meblağın takside unutulduğuna şahit oldum. Tabi bu durum odamız için de gurur kaynağı oldu. Oda olarak kendisini plaket ve ufak bir hediyeyle onurlandırmak istedik" diye konuştu.