20 milyonluk sahte alkol davası! Sahte alkole ‘Tantuni’ demişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize, Mali ve Asayiş şube müdürlüğü ekipleri sahte içkiden yaşanan ölüm olaylarının ardından 2019 yılı başında çalışma başlatmış, yapılan denetimlerde polis organize bir yapının sahte içkileri üreterek Türkiye genelinde sattığı yönünde bilgilere ulaşmıştı. 2020 yılı hemen öncesi kent genelinde Fiziki ve teknik takip sonucu belirlenen ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere operasyon yapılmış ve aramalarda tonlarca sahte alkol, binlerce sahte içki, etiket ve şişe ele geçirilmişti. Ele geçirilen sahte alkolün yaklaşık piyasa miktarının 20 milyon lira olduğu belirlenmişti. Örgüt üyeliği kapsamında gözaltına alınan 80 kişiden 22's tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 58 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gezgin Çam tarafından organize suç örgütü hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, suçtan zarar gören sıfatıyla İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım Gıda Ve Hayvancılık Müdürlüğü Ve Mey İçki Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi yer alırken örgüt lideri 5 kişi ve 73 üye şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüt kurma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, 5607 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından 16'şar yıla kadar hapis 80 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi.

GRUP GRUP YÖNETİLİYORLAR

Hazırlanan 929 sayfalık iddianamede örgütün 27 Haziran 2019 tarihinden 19 Aralık 2019 tarihine kadar 40 farklı eylem gerçekleştirdiği, sahte içki hazırlanması aşamasında suç örgütü içindeki gruplar metil ve etil alkol, şişe tedarik edenler, bandrol ve etiket sağlayanlar ve kapak temin edenler olarak 4 gruba ayrıldığı kaydedilirken grupların kendi yöneticileri ve üyeleri bulunuyordu. Örgüt lideri Ramazan A. 1 grup, Mehmet Ali A. 2 grup, Uğur K. 3. Grup ve Murat K. ile Enes K., 4. Grup liderleriydi.

SAHTE İÇKİLERİ SÜSLEYEREK SATIYORLAR

Örgütün, sahte içkileri ucuza yapmak için ölümcül metil alkol kullandığı, matbaalarda hazırlanan sahte TAPDK bandrolleri veya temin ettikleri orijinal bandrolleri kullandığı, Türk Hava Yolları, yabancı menşeili bandroller ve içki şişesi etiket bastırıp kullanarak ürettikleri içkilerin 'export' ya da 'freeshop'tan satın alınmış algısı oluşturulduğu belirlenen iddianamede, üretilen sahte içkilerin filelenerek lüks bir imaj verildiği belirlendi.

KOD ADI: TANTUNİ

Hurdacılıkla geçimini sağlayan bazı şahısların eğlence mekanlarından çıkarılan çöplerden boş şişe topladığı ve bu şişeleri kullandıkları yine örgütün kendi arasında haberleşmek için şifreli konuşarak oluşturulan sahte alkol şişelerine 'Tantuni' dedikleri belirlendi. Üyelerin, alkollü içki satışını Tantuni satışı yapıyor gibi gizlemeye çalıştığı kaydedilen iddianame, mahkemeye gönderildi. 80 tutuklunun bulunduğu dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.