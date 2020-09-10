Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.09.2020 16:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2020 16:04
    ABONE OL

    20 milyonluk sahte alkol davası! Sahte alkole ‘Tantuni’ demişler

    ’da yılbaşı öncesi piyasa değeri 20 milyon liralık 250 ton yi piyasaya sürmeye hazırlanan suç örgütüne yapılan operasyon ardından savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. ’nca suç örgütünün 80 üyesine dava açılırken, örgütün gruplarca yönetildiği, örgüt üyelerinin sahte alkol şişelerine ‘Tantuni’ kod adını verdiği ve örgütün üretilen sahte içkileri süsleyerek lüks bir imaj verdiği ortaya çıktı.

    Sabah
    Dilek Yaman
    20 milyonluk sahte alkol davası! Adını tantuni koymuşlar

    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize, Mali ve Asayiş şube müdürlüğü ekipleri den yaşanan ölüm olaylarının ardından 2019 yılı başında çalışma başlatmış, yapılan denetimlerde polis organize bir yapının sahte içkileri üreterek genelinde sattığı yönünde bilgilere ulaşmıştı. 2020 yılı hemen öncesi kent genelinde Fiziki ve teknik takip sonucu belirlenen ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere operasyon yapılmış ve aramalarda tonlarca sahte alkol, binlerce sahte içki, etiket ve şişe ele geçirilmişti. Ele geçirilen sahte alkolün yaklaşık piyasa miktarının 20 milyon lira olduğu belirlenmişti. Örgüt üyeliği kapsamında gözaltına alınan 80 kişiden 22's tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 58 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    SORUŞTURMA TAMAMLANDI

    'nca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gezgin Çam tarafından organize suç örgütü hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, suçtan zarar gören sıfatıyla İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım Gıda Ve Hayvancılık Müdürlüğü Ve Mey İçki Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi yer alırken örgüt lideri 5 kişi ve 73 üye şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüt kurma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, 5607 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından 16'şar yıla kadar hapis 80 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi.

    GRUP GRUP YÖNETİLİYORLAR

    Hazırlanan 929 sayfalık iddianamede örgütün 27 Haziran 2019 tarihinden 19 Aralık 2019 tarihine kadar 40 farklı eylem gerçekleştirdiği, sahte içki hazırlanması aşamasında suç örgütü içindeki gruplar metil ve etil alkol, şişe tedarik edenler, bandrol ve etiket sağlayanlar ve kapak temin edenler olarak 4 gruba ayrıldığı kaydedilirken grupların kendi yöneticileri ve üyeleri bulunuyordu. Örgüt lideri Ramazan A. 1 grup, Mehmet Ali A. 2 grup, Uğur K. 3. Grup ve Murat K. ile Enes K., 4. Grup liderleriydi.

    SAHTE İÇKİLERİ SÜSLEYEREK SATIYORLAR

    Örgütün, sahte içkileri ucuza yapmak için ölümcül metil alkol kullandığı, matbaalarda hazırlanan sahte TAPDK bandrolleri veya temin ettikleri orijinal bandrolleri kullandığı, Türk Hava Yolları, yabancı menşeili bandroller ve içki şişesi etiket bastırıp kullanarak ürettikleri içkilerin 'export' ya da 'freeshop'tan satın alınmış algısı oluşturulduğu belirlenen iddianamede, üretilen sahte içkilerin filelenerek lüks bir imaj verildiği belirlendi.

    KOD ADI: TANTUNİ

    Hurdacılıkla geçimini sağlayan bazı şahısların eğlence mekanlarından çıkarılan çöplerden boş şişe topladığı ve bu şişeleri kullandıkları yine örgütün kendi arasında haberleşmek için şifreli konuşarak oluşturulan sahte alkol şişelerine 'Tantuni' dedikleri belirlendi. Üyelerin, alkollü içki satışını Tantuni satışı yapıyor gibi gizlemeye çalıştığı kaydedilen iddianame, mahkemeye gönderildi. 80 tutuklunun bulunduğu dava, 'nde görülecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam 20 milyonluk sahte alkol davası! Sahte alkole ‘Tantuni’ demişler
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri