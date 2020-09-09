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    • Yaşam
    • 09.09.2020 Gazete
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    Triko zamanı | Yaşam Günlüğü

    İnce triko ürünler eylül şıklığınızı tamamlayacak. Elbise, bluz, hırka veya pantolon seçimlerinizde rengarenk trikolara yer verebilirsiniz.

    Triko zamanı

    İnce triko ürünler eylül şıklığınızı tamamlayacak. Elbise, bluz, hırka veya pantolon seçimlerinizde rengarenk trikolara yer verebilirsiniz.

    SÜRDÜRÜLEBİLİR KOLEKSİYON
    Marks&Spencer'ın "Sürdürülebilir Moda" ilkesiyle tasarladığı, daha az su tüketimi ve organik pamuk dokulu Denim Koleksiyonu'na mutlaka göz atın. Yumuşak dokusuyla hareket özgürlüğü veren ürünler; Regular Fit, Skinny, Slim Fit ya da Straight Fit kesimleri, kalça ve basen bölgesini toparlayıcı özellikteki 1 beden ince gösteren Magicwear™ teknolojisi ile vücudunuzu şekillendirmeye yardımcı oluyor. StayNEW ™ teknolojisi ile tüylenme ve renk kaybını azaltıp uzun süreli kullanım sunuyor. Stormwear™ teknolojisiyle tasarlanan denimler ise yağmurlu havalarda kuru kalmanızı sağlıyor. Üstelik 16 Eylül'e kadar geçerli 2 ve üzeri denim alışverişinde yüzde 25 az ödeme fırsatı var.



    YAŞAM GÜNLÜĞÜ / AYSUN ORHAN

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