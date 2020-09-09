Triko zamanı | Yaşam Günlüğü

İnce triko ürünler eylül şıklığınızı tamamlayacak. Elbise, bluz, hırka veya pantolon seçimlerinizde rengarenk trikolara yer verebilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KOLEKSİYON

Marks&Spencer'ın "Sürdürülebilir Moda" ilkesiyle tasarladığı, daha az su tüketimi ve organik pamuk dokulu Denim Koleksiyonu'na mutlaka göz atın. Yumuşak dokusuyla hareket özgürlüğü veren ürünler; Regular Fit, Skinny, Slim Fit ya da Straight Fit kesimleri, kalça ve basen bölgesini toparlayıcı özellikteki 1 beden ince gösteren Magicwear™ teknolojisi ile vücudunuzu şekillendirmeye yardımcı oluyor. StayNEW ™ teknolojisi ile tüylenme ve renk kaybını azaltıp uzun süreli kullanım sunuyor. Stormwear™ teknolojisiyle tasarlanan denimler ise yağmurlu havalarda kuru kalmanızı sağlıyor. Üstelik 16 Eylül'e kadar geçerli 2 ve üzeri denim alışverişinde yüzde 25 az ödeme fırsatı var.





YAŞAM GÜNLÜĞÜ / AYSUN ORHAN