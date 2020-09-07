Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.09.2020 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2020 13:36
    ABONE OL

    trafiğinde trafik magandası kamerada: Direksiyon başında yedi

    ’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden yiyerek seyir eden kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de dan paylaştı.


    'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenilsi daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak mega kentin çeşitli ilçelerinde otomobille seyir eden kadın bir sürücü, tek ayağıyla bağdaş kurarak trafikte ilerledi. Araç kullanırken eğlenen, zaman zaman başını kameraya çevirerek gözünü yoldan ayıran, eline aldığı tespihi sallayan trafiği tehlikeye düşürdü.




    TEPSİDEN ÇİĞ KÖFTE YİYEREK SEYRETTİ
    Aynı kadın sürücü, paylaştığı bir başka görüntüsünde ise yine tek ayağını uzatarak seyrettiği esnada bir de yanına koyduğu tepsiden yedi. Sürücü çaldığı müziklerle de ellerini direksiyondan çekerek eğlendi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Maganda sürücü o anları kaydettirip bir de da paylaştı.




    Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü arıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam İstanbul trafiğinde trafik magandası kamerada: Direksiyon başında çiğ köfte yedi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri