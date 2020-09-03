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    • Yaşam
    • 03.09.2020 Gazete
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    Karbonatın gücü | Pratik bilgiler

    Dolap kapağındaki birikmiş kirleri temizlemek için; eski bir diş fırçasını, zeytinyağı ve karbonata batırın ve lekelerin üzerini fırçalayın. Farkı göreceksiniz.

    Karbonatın gücü

    Dolap kapağındaki birikmiş kirleri temizlemek için; eski bir diş fırçasını, zeytinyağı ve karbonata batırın ve lekelerin üzerini fırçalayın. Farkı göreceksiniz.

    MANGAL İÇİN SOĞAN
    Mangal temizlemek de çoğu zaman zahmetli işler arasındadır. Mangal temizliği için mangalı soğanın yarısı ile silin. Bu yöntem ile hiç yorulmayacaksınız.

    FİNCAN TEMIZLIĞI
    Kahve fincanların içerisinde oluşan lekelerden kurtulmak kolay. Havluya karbonat döküp fincanların içini ovun. Bol suda fincanları yıkayın. Lekeler temizlenecek.

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