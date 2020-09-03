Karbonatın gücü | Pratik bilgiler

Dolap kapağındaki birikmiş kirleri temizlemek için; eski bir diş fırçasını, zeytinyağı ve karbonata batırın ve lekelerin üzerini fırçalayın. Farkı göreceksiniz.

MANGAL İÇİN SOĞAN

Mangal temizlemek de çoğu zaman zahmetli işler arasındadır. Mangal temizliği için mangalı soğanın yarısı ile silin. Bu yöntem ile hiç yorulmayacaksınız.

FİNCAN TEMIZLIĞI

Kahve fincanların içerisinde oluşan lekelerden kurtulmak kolay. Havluya karbonat döküp fincanların içini ovun. Bol suda fincanları yıkayın. Lekeler temizlenecek.