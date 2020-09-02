Muş'un Gümüşali köyünde yaşayan Halit Sönmez ve oğlu Erhan Sönmez, telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Şüpheli, 10 çocuk babasına kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini, bankada bulunan parasının sahte kimlik ile çekileceğini söyledi. Sönmez durumdan şüphelendi. Bunun üzerine kimliği belirsiz kişiler Sönmez'in oğlu Erhan Sönmez ile iletişime geçti. Dolandırıcıya inanan Erhan Sönmez de babasını arayarak, jandarmanın köye geldiğini, parayı kendisine verilen hesaba yatırmasını söyledi. Dolandırıcıların tuzağına düşen baba-oğul, kendilerine verilen hesap numarasına 34 bin doları havale yöntemiyle yolladı. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan baba oğulun şikayeti üzerine polis, 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri serbest kaldı.

Baba Halit Sönmez, "Her şeyimi benden iyi biliyorlardı. Sanki benim bütün bilgilerim onların elindeydi. Biz de inandık" dedi.