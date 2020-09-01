Ayrılmak isteyen kadın cinayete kurban gitti

Kadın cinayetleri, bitmek bilmedi. Son haber ise İstanbul Bahçelievler'den geldi. Şirinevler Mahallesi Gamsız Sokak'ta 4 gün önce Orhan Aktaş, kız kardeşiyle birlikte yaşayan Sevim Sökmensuer'in (37) evine geldi. Tartışan ikiliden Aktaş, mutfaktan aldığı bıçakla Sökmensuer'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Katil, daha sonra kendini bıçaklayıp intihar girişiminde bulundu. Taksi durağında yere yığılan Aktaş, hastaneye kaldırıldı.









İSTESEYDİN ÖLÜRDÜM

Sökmensuer'den geriye şarkı dinlerken çektiği video kaldı. Talihsiz kadının 'İsteseydin Ölürdüm' parçasının altına 'Duygularım darmadağın olmuş' yazması dikkat çekti.