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    • Yaşam
    • 01.09.2020 Gazete
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    Ayrılmak isteyen kadın e kurban gitti

    , ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil, daha sonra kendini bıçaklayıp intihar girişiminde bulundu. Taksi durağında yere yığılan Aktaş, hastaneye kaldırıldı.

    Ayrılmak isteyen kadın cinayete kurban gitti

    Kadın leri, bitmek bilmedi. Son haber ise İstanbul Bahçelievler'den geldi. Şirinevler Mahallesi Gamsız Sokak'ta 4 gün önce , kız kardeşiyle birlikte yaşayan Sevim Sökmensuer'in (37) evine geldi. Tartışan ikiliden Aktaş, mutfaktan aldığı bıçakla Sökmensuer'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Katil, daha sonra kendini bıçaklayıp intihar girişiminde bulundu. Taksi durağında yere yığılan Aktaş, hastaneye kaldırıldı.





    İSTESEYDİN ÖLÜRDÜM
    Sökmensuer'den geriye şarkı dinlerken çektiği video kaldı. Talihsiz kadının 'İsteseydin Ölürdüm' parçasının altına 'Duygularım darmadağın olmuş' yazması dikkat çekti.

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