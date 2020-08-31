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    • Yaşam
    • 31.08.2020 Gazete
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    Pratik bilgiler | Ütü yenilensin

    Ütü masanızın üzerine yumuşak bir örtü koyun. Örtünün üzerine de tuz serpin. Şimdi ütünüzü en yüksek sıcaklığa getirin ve hafifçe tuz üzerinde gezdirin.

    Pratik bilgiler | Ütü yenilensin

    Ütü masanızın üzerine yumuşak bir örtü koyun. Örtünün üzerine de tuz serpin. Şimdi ütünüzü en yüksek sıcaklığa getirin ve hafifçe tuz üzerinde gezdirin.

    HASSAS AYAKLARA
    Eğer ayaklarınız çok hassas ise, sıcak havalarda şikâyetleriniz artıyorsa buna çaresiz değilsiniz. Hher sabah bir kaç damla zeytinyağı ile ayaklarınızı ovalayın. Farkı göreceksiniz.

    LİMON FARKI
    Lavabonuzun içini karbonat ve diş fırçası yardımıyla temizleyin. Daha sonra lavabonun deliğine birkaç dilim limon koyun ve suyu akıtın. Lavabonuz temizlenecektir.

    TEBEŞİRLE TEMİZLİK
    Kıyafetlerinizdeki zorlu lekeleri beyaz tebeşirle temizleyin. Lekeleri üstünü beyaz tebeşirle sürtün. Daha sonra da kıyafetlerinizi normal bir şekilde yıkayın.

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