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    • Yaşam
    • 29.08.2020 Gazete
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    hastası diğer hastaların umudu oldu

    'da , 1.5 yaşında genetik bir rahatsızlık olan 'ya yakalandı. İyileşmesi spinraza isimli ilaca bağlıydı. Ancak aile, tedavi masraflarını karşılayamadı. 3 yıl önce başlatılan 'Ece'ye umut ol' kampanyası ile gerekli 2 milyon lira toplandı. SMA Tip-2 tanısı ile ilacı ilk alan hasta olan Ece, hayata sımsıkı sarıldı. 3 yıldır kullanılan ilaç, 5 yaşında olan Ece'nin hastalığını durdurmayı başardı.

    Umut ol'Ece'k
    İstanbul'da , 1.5 yaşında genetik bir rahatsızlık olan 'ya yakalandı. İyileşmesi spinraza isimli ilaca bağlıydı. Ancak aile, tedavi masraflarını karşılayamadı. 3 yıl önce başlatılan 'Ece'ye umut ol' kampanyası ile gerekli 2 milyon lira toplandı. SMA Tip-2 tanısı ile ilacı ilk alan hasta olan Ece, hayata sımsıkı sarıldı.



    3 yıldır kullanılan ilaç, 5 yaşında olan Ece'nin hastalığını durdurmayı başardı. Sırada gen tedavisinin olduğu açıklandı.
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