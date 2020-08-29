İstanbul'da Ece Boyacıoğlu, 1.5 yaşında genetik bir rahatsızlık olan SMA'ya yakalandı. İyileşmesi spinraza isimli ilaca bağlıydı. Ancak aile, tedavi masraflarını karşılayamadı. 3 yıl önce başlatılan 'Ece'ye umut ol' kampanyası ile gerekli 2 milyon lira toplandı. SMA Tip-2 tanısı ile ilacı ilk alan hasta olan Ece, hayata sımsıkı sarıldı.
3 yıldır kullanılan ilaç, 5 yaşında olan Ece'nin hastalığını durdurmayı başardı. Sırada gen tedavisinin olduğu açıklandı.
3 yıldır kullanılan ilaç, 5 yaşında olan Ece'nin hastalığını durdurmayı başardı. Sırada gen tedavisinin olduğu açıklandı.