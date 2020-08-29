COVİD-19 salgını dünyaya yayıldı. Sakarya Arifiye'de görevli bir doktor, dikkatiyle yeni vakaları önlemeyi başardı. Şaşkınlık yaratan olay şöyle yaşandı: 65 yaşındaki Ş.U, 1 hafta önce ateş ve nefes darlığı şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı. COVİD-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alındı. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Selin Tunalı, kendisine verilen davetiyede gelinin babasının Ş.U olduğunu anladı. Hemen filyasyon ekibini aradı. Gelin S.U'nun da düğüne 2 gün kala Corona olduğu anlaşıldı. Düğün ertelenirken gelin adayı tedaviye alındı. Dr. Selin Tunalı, "Bize bulaşmaz düşüncesi doğru değil, her an risk altındayız" uyarısı yaptı.