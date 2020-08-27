



Coronavirüs, yalnızca ülkemizde 6 bin 163 kişiyi hayattan kopardı. Uzmanlar, uyarı üstüne uyarı yaptı. Bazı duyarsız vatandaşlar 'Bana bir şey olmaz' diyerek virüse aldırmadı. Denizli'den gelen görüntü ise şaşkınlık yarattı. Trafik ışıklarında bekleyen iki genç, maskeyi ağızlarına değil motosikletlerinin plakasına taktı! Kurallara uymayan gençler polise ihbar edilirken o fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülere tepki yağdı.