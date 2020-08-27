Coronavirüs, yalnızca ülkemizde 6 bin 163 kişiyi hayattan kopardı. Uzmanlar, uyarı üstüne uyarı yaptı. Bazı duyarsız vatandaşlar 'Bana bir şey olmaz' diyerek virüse aldırmadı. Denizli'den gelen görüntü ise şaşkınlık yarattı. Trafik ışıklarında bekleyen iki genç, maskeyi ağızlarına değil motosikletlerinin plakasına taktı! Kurallara uymayan gençler polise ihbar edilirken o fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülere tepki yağdı.
YAMAN MÜCADELE
Doktorlar, Corona'ya karşı canla başla mücadele etti. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayhan Sümer Yaman onlardan biriydi. Haziranda Corona'ya yakalanan Yaman, 1 aylık tedaviyle hastalığı atlatabildi. Yaşadıklarını şöyle özetledi: Yüzümün üzerine yastık basmışlar da nefes almaya çalışıyor gibi hissettim. Öleceğimi düşündüm. Bunu inşallah kimse yaşamaz.
KEMİKLERİM PARÇALANIYORDU
Corona'yla mücadele ederken hastalığa yakalananlardan biri de Tokat'ta görevli Dr. Orhan Yıldız'dı. 7 Ağustos'ta rahatsızlanan ve 14 günlük tedaviyle iyileşen doktor, yaşadıklarını şöyle anlattı: Kemikleriniz patlayacakmış gibi ağrıyordu. O dönemde hareket etmek bile ıstıraptı. Bu hastalıkta çektiklerimi insanlar görse maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarlardı. Lütfen maskemize dikkat edelim.