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    • Yaşam
    • 27.08.2020 Gazete
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    Ölüme daldı

     'ta sitenin 11'inci katındaki dairede oturan (50), balkondan havuza düştü. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Ölüme daldı

    İstanbul Esenyurt'ta sitenin 11'nci katındaki dairede oturan Cemal Türköz (50) iddiaya göre balkondan düştü. Sitenin havuzuna düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler olayı görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görüntülerde Türköz'ün havuzuna düştüğü ve çevredekilerin yanına koştuğu görülüyor.İstanbul Esenyurt'ta sitenin 11'inci katındaki dairede oturan Cemal Türköz (50), balkondan havuza düştü. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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