Halılar yenilensin

Zamanla ezilen halılarınızı eski haline döndürmek için, ıslak bir bezle ılık ütüyü bu ezilmiş yerlerin üzerinde gezdirin. Bu işlemi yaparken ütüyü çok fazla bastırmamaya çalışın.

KAPILARA ÇÖZÜM

Kapılarınız veya çekmeceleriniz bir müddet sonra itseniz de çekseniz de kapanmaları zorlaşabilir. Böyle durumlarda kapınızın, çekmecenizin sürten kısmına vazelin sürün.

TOZ BIRAKMAZ

Ev temizliği esnasında eğer toz bezleri sildiğiniz yüzeye toz bırakıyorsa her toz alışınızdan sonra durulama suyuna bir miktar gliserin koyun. Bir dahaki sefere toz beziniz toz bırakmayacaktır.