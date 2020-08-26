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    • Yaşam
    • 26.08.2020 Gazete
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    Halılar yenilensin |

    Zamanla ezilen halılarınızı eski haline döndürmek için, ıslak bir bezle ılık ütüyü bu ezilmiş yerlerin üzerinde gezdirin. Bu işlemi yaparken ütüyü çok fazla bastırmamaya çalışın. İşte hayatınızı kolaylaştıracak ...

    Halılar yenilensin

    Zamanla ezilen halılarınızı eski haline döndürmek için, ıslak bir bezle ılık ütüyü bu ezilmiş yerlerin üzerinde gezdirin. Bu işlemi yaparken ütüyü çok fazla bastırmamaya çalışın.

    KAPILARA ÇÖZÜM
    Kapılarınız     veya çekmeceleriniz bir müddet sonra itseniz de çekseniz de kapanmaları zorlaşabilir. Böyle durumlarda kapınızın, çekmecenizin sürten kısmına vazelin sürün.

    TOZ BIRAKMAZ
    Ev     temizliği esnasında eğer toz bezleri sildiğiniz yüzeye toz bırakıyorsa her toz alışınızdan sonra durulama suyuna bir miktar gliserin koyun. Bir dahaki sefere toz beziniz toz bırakmayacaktır.

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