Rolleri doğru paylaşın | Mutlu evliliğin ilginç ve komik sırları

Çiftler en büyük sorunu rollerin paylaşımında yaşıyor. Belli konularda her ailenin bir anayasası var. Örneğin genelde evde yemeği kadın yapar, temizlik konusunda kadın merkezli kararlar alınır. Erkek ise bahçe bakımı, evin tamirat bölümlerinde vardır. Ancak zaman zaman çiftler bu rollerde sıkıntı yaşamaya başlar. Doğal olarak kadın yemek pişirmekten zevk alsa da, masanın kurulmasında ve toplanmasında yardım ister. Bunu açık şekilde söylemese de bunu bekler. Erkek de bu işlerle hep ilgisi yoktur gibi davranır. İşte bu bir süre sonra çiftler arasında sorunlara yol açar. Kadın kocasından kendisine yardımcı olmasını ister karşılık bulamayınca, rollerde sıkıntı ortaya çıkar. Birçok terapide çiftlerin bu konu yüzünden ayrılma noktasına geldiğini gördüm. Kadın, "İkimizin de halletmemiz gereken çok şey olduğunu biliyorum. Burada oturup bir rol paylaşımını gözden geçirebilir miyiz? Elbette yüzde 50 yüzde 50 paylaşımdan söz etmiyorum ama fark edilmeye ihtiyacım var" diyebilir. Rolleri değiştirmeyin ama birbirinize yardımcı olun. Özellikle çocuklu ailelerde yük biraz daha kadında olduğu gerçeğini unutmamalıyız. Çünkü kadın gerçekten fedakardır ama karşısındakinin bu fedakarlığını görmediğini anladığı anda farklı bir yol izlemek zorunda kalır. Sevgi çok önemli, ancak saygı da. O nedenle çiftler birbirlerini severken saygıyı da unutmamalı. Roller paylaşıldıkça mutluluk çok ama çok yakındır.



ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ