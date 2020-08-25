Peynir kurumasın | Pratik bilgiler

kesik kenarları bir süre sonra kurur ve sertleşir. Bunu önlemek kolay. Kenar bölümlerine çok hafif tereyağı sürersiniz sertleşip kurumasını önlersiniz.Makarnanın daha lezzetli olmasını istiyor musunuz? O zaman makarnanın haşlama suyuna yarım çay bardağı süt koyup lezzetini arttırabilirsiniz.haşladığınızsuyu dökmeyin.İçindeki minerallerson derecefaydalıdır. Busuyu soğuttuktansonra çiçeklerinizisulayabilirsiniz.Çiçeklerinizinçok daha canlı vesağlıklı olduğunufark edeceksiniz.