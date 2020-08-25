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    • Yaşam
    • 25.08.2020 Gazete
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    Peynir kurumasın | Pratik bilgiler

    kesik kenarları bir süre sonra kurur ve sertleşir. Bunu önlemek kolay. Kenar bölümlerine çok hafif tereyağı sürersiniz sertleşip kurumasını önlersiniz.

    Peynir kurumasın
    Peynirin kesik kenarları bir süre sonra kurur ve sertleşir. Bunu önlemek kolay. Kenar bölümlerine çok hafif tereyağı sürersiniz sertleşip kurumasını önlersiniz.



    SÜTLÜ MAKARNA!
    Makarnanın daha lezzetli olmasını istiyor musunuz? O zaman makarnanın haşlama suyuna yarım çay bardağı süt koyup lezzetini arttırabilirsiniz.



    ÇOK FAYDALI
    Yumurta haşladığınız suyu dökmeyin. İçindeki mineraller son derece faydalıdır. Bu suyu soğuttuktan sonra çiçeklerinizi sulayabilirsiniz. Çiçeklerinizin çok daha canlı ve sağlıklı olduğunu fark edeceksiniz.
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