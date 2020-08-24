Kayseri'de kiralık katil Emrah Yıldırım (26), 4 Ağustos'ta çimento firması sahibi Orhan Adıbelli'nin (49) işyerine gitti. Silahını çekti. Ardı ardına ateş etti. İş insanı hayatını kaybetti. Cinayeti polisin, 750 saat mobese görüntüsü inceleyerek ve 270 kişiyle yüz yüze görüşme yaparak çözdüğü ortaya çıktı. Azmettirici Sadık Onur Mert ve tetikçi Yıldırım, tutuklandı. Öte yandan olay Hollanda ve Belçika basınında da yer aldı.
Orhan Adıbelli
Öldürülen Orhan Adıbelli'nin 2012 yılına kadar Hollanda ve Belçika'da faaliyet gösterdiği daha sonra aynı yıl, çete üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 8 yıl önce Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.
Orhan Adıbelli
Öldürülen Orhan Adıbelli'nin 2012 yılına kadar Hollanda ve Belçika'da faaliyet gösterdiği daha sonra aynı yıl, çete üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 8 yıl önce Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.