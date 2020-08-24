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    • Yaşam
    • 24.08.2020 Gazete
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    'de kiralık katil, işadamını öldürdü! Polis, i 750 saat görüntü izleyerek çözdü...

    'de kiralık katil (26), 4 Ağustos'ta çimento firması sahibi 'nin (49) işyerine gitti. Silahını çekti. Ardı ardına ateş etti. İş insanı hayatını kaybetti. i polisin, 750 saat mobese görüntüsü inceleyerek ve 270 kişiyle yüz yüze görüşme yaparak çözdüğü ortaya çıktı.

    Pol'iz' yakaladı!
    Kayseri'de kiralık katil Emrah Yıldırım (26), 4 Ağustos'ta çimento firması sahibi Orhan Adıbelli'nin (49) işyerine gitti. Silahını çekti. Ardı ardına ateş etti. İş insanı hayatını kaybetti. Cinayeti polisin, 750 saat mobese görüntüsü inceleyerek ve 270 kişiyle yüz yüze görüşme yaparak çözdüğü ortaya çıktı. Azmettirici Sadık Onur Mert ve tetikçi Yıldırım, tutuklandı. Öte yandan olay ve basınında da yer aldı.


    Orhan Adıbelli

    Öldürülen 'nin 2012 yılına kadar Hollanda ve Belçika'da faaliyet gösterdiği daha sonra aynı yıl, çete üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 8 yıl önce 'ye kaçtığı iddia edildi.
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