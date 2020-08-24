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    • Yaşam
    • 24.08.2020 22:18
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    • 24.08.2020 22:18
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    Gençliğim Eyvah dizisi 11. canlı izle

    ATV'de yayınlanan ve pazartesi akşamlarına damga vuran Gençliğim Eyvah dizisinde bu hafta, aylar sonra yeniden bir araya gelen  ve  çok mutludur. Azra’ya evlilik teklifi yapmaya hazırlanan Ahmet’in başına gelmeyen kalmaz. İşte Gençliğim Eyvah dizisinin 11. ü...

    Gençliğim Eyvah 11. yeni bölüm canlı izle
    Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Gençliğim Eyvah 11. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

    GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA
    Aylar sonra yeniden bir araya gelen ve çok mutludur. Azra'ya evlilik teklifi yapmaya hazırlanan Ahmet'in başına gelmeyen kalmaz. Öte yandan Arif ve Zekeriya'yı tanıyan Vanessa ve Maria sırlarını saklama karşılığında para ister. Para bulma derdine düşen Arif ve Zekeriya, Hacer ve Nuriye sırlarını öğrenmesin diye olmadık işlere bulaşırlar. Köşeye sıkışan Arif daha fazla dayanamaz ve kalp krizi geçirir.

    ATV CANLI YAYIN

    GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

    GEÇEN HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?
    Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir. Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder. Azra ve Ahmet her şeye rağmen kavuşabilecekler mi?

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