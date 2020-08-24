Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Gençliğim Eyvah 11. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA

Aylar sonra yeniden bir araya gelen Azra ve Ahmet çok mutludur. Azra'ya evlilik teklifi yapmaya hazırlanan Ahmet'in başına gelmeyen kalmaz. Öte yandan Arif ve Zekeriya'yı tanıyan Vanessa ve Maria sırlarını saklama karşılığında para ister. Para bulma derdine düşen Arif ve Zekeriya, Hacer ve Nuriye sırlarını öğrenmesin diye olmadık işlere bulaşırlar. Köşeye sıkışan Arif daha fazla dayanamaz ve kalp krizi geçirir.



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GEÇEN HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?

Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir. Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder. Azra ve Ahmet her şeye rağmen kavuşabilecekler mi?