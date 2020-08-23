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    • 23.08.2020 23:19
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    | Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! ? | 24 Ağustos hava durumu

    ’nden yapılan son dakika tahminlerine göre, Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Peki hafta başında , ve ’da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminlerine göre, Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Peki hafta başında İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 18°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    EDİRNE 19°C, 35°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL 21°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 22°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 23°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 14°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 23°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 21°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 22°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 25°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR 18°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 23°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 18°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 18°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    YOZGAT 12°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 13°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 11°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİNOP 21°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 18°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 16°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 19°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 19°C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 20°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 6°C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    KARS 6°C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA 14°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 8°C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 18°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 21°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 20°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 24°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
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