Doğada bir pazar macerası planlayanlara özel öneriler | Yaşam günlüğü

Pandemi bize doğanın önemini bir kez daha hatırlattı. İşte, doğada bir pazar macerası planlayanlara özel öneriler…
KORONA KAHRAMANLARINA DESTEK
NIVEA Türkiye, Watsons iş birliğiyle, Türk Eğitim Vakfı'nın hayata geçirdiği Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'na destek veriyor. Koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları başta olmak üzere, tüm korona kahramanlarının çocuklarına destek olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, ağustos ve eylül ayları boyunca Watsons mağazalarından ve Watsons.com.tr'den satın alınan NIVEA ürünleriyle, TEV'in Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'na yapılacak bağışa katkı sağlanıyor.
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
KORONA KAHRAMANLARINA DESTEK
NIVEA Türkiye, Watsons iş birliğiyle, Türk Eğitim Vakfı'nın hayata geçirdiği Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'na destek veriyor. Koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları başta olmak üzere, tüm korona kahramanlarının çocuklarına destek olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, ağustos ve eylül ayları boyunca Watsons mağazalarından ve Watsons.com.tr'den satın alınan NIVEA ürünleriyle, TEV'in Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'na yapılacak bağışa katkı sağlanıyor.
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ