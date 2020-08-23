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    • Yaşam
    • 23.08.2020 Gazete
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    Doğada bir pazar macerası planlayanlara özel öneriler | Yaşam günlüğü

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını dönemi bize doğanın önemini bir kez daha hatırlattı. İşte, doğada bir pazar macerası planlayanlara özel öneriler…

    Doğaya kaçış
    Pandemi bize doğanın önemini bir kez daha hatırlattı. İşte, doğada bir pazar macerası planlayanlara özel öneriler…





    KORONA KAHRAMANLARINA DESTEK
    NIVEA , Watsons iş birliğiyle, Türk Eğitim Vakfı'nın hayata geçirdiği Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'na destek veriyor. Koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları başta olmak üzere, tüm korona kahramanlarının çocuklarına destek olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, ağustos ve eylül ayları boyunca Watsons mağazalarından ve Watsons.com.tr'den satın alınan NIVEA ürünleriyle, TEV'in Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'na yapılacak bağışa katkı sağlanıyor.

    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ


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