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    • 21.08.2020 12:40
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    • 21.08.2020 12:40
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    Son dakika: 'in Menderes ilçesinde orman ı çıktı!

    Gelen son dakika haberine göre, 'in Menderes ilçesinde orman ı çıktı. Yangın ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

    İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip...

    Menderes ilçesine bağlı kırsal Çile Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangının başlamasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile yangına müdahale edildiği öğrenildi.

    Yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

    Geçtiğimiz haftalarda da aynı bölgede yangın çıkmış ve yaklaşık 400 hektarlık alan kül olmuştu.

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