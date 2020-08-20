Kariyer mutlu eder mi? | Mutlu evliliğin komik ve ilginç sırları

Her kadın her erkek aslında duygusaldır. Bu duygusallığı gizleyenlerle karşılaştığımız takdirde, "Hiç duygusu yok" yorumunu yaparız. Aslında ilişki, arkamızı döndüğümüz her zaman partnerimiz değildir, dönüştüğümüz kişinin kendisidir. Yani partnerinizle yeni duygusallığa yelken açmadan önce elbette düşünmeniz gerekiyor. Eskileri kenara bırakmanın ne kadar zor olduğu gerçeğini de unutmayalım. Ancak ilişkilerde yenilik, uzun süren evlilikleri daha da mutlu hale getiriyor. Yeni bir hobi, yeni bir heyecanı da beraberinde getiriyor. Çiftler birlikte veya ayrı ayrı yeni hosbiler edinebilir. Bu ilişkiyi hep zinde tutan adımlardan sadece biri. Kişilerin kendilerini yeniden keşfetmesini de sağlayan bu adım, araştırmalarda da öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda, çiftlerin yeni hobilerle birlikte daha mutlu oldukları kanıtlandı. Elbette hobilerle birlikte çiftlerin başarılı bir iş hayatı da ilişkiyi etkiliyor. Ancak çiftlerden biri sadece kariyer odaklı yaşamaya başlamışsa, işte sorunun en büyüğüyle karşı karşıyayız. Çünkü tamamen iş odaklı biriyle hayatın mutlu yönlerini kaçıracağız. Bunu kimse istemez. Ancak teknolojinin en üst seviyede hayatımızda olduğu günlerde iş hayatı da çok önemli. Çiftler hobileri işten arınmak için de kullanabilir. O nedenle birbirinize vakit ayırırken, işe değil kendinize de zaman ayırmayı ihmal etmeyin.
ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ
ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ