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    • Yaşam
    • 20.08.2020 Gazete
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    Cevizli ve havuçlu mercimek humusu | Zamansız lezzetler

    Havuçların kabuğunu temizleyip fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Mercimeği tencereye alıp üzerine su ilave edin ve suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. İşte cevizli ve havuçlu mercimek humusu tarifinin devamı...

    Cevizli ve havuçlu mercimek humusu
    Havuçların kabuğunu temizleyip fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Mercimeği tencereye alıp üzerine su ilave edin ve suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Cevizleri yapışmaz yüzeyli tavada ve yağsız olarak kavurun. Havuç, mercimek, ceviz, zeytinyağı, köri, irice kıyılmış maydanoz, tahin, limon suyu, kabuğu temizlenmiş sarımsak, kişniş, kimyon, pul biber, karabiber ve tuzu birlikte mutfak robotunda ezerek püre haline getirin. Servis tabağına alıp maydanoz, ceviz ve kabak çekirdeği ile süsleyerek servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    1 su bardağı iri kırılmış ceviz
    4 adet havuç
    1/2 su bardağı kırmızı mercimek
    2 su bardağı su
    2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
    1 köri
    demet maydanoz
    2 yemek kaşığı tahin
    1 diş sarımsak
    2 tatlı kaşığı limon suyu
    3/4 tatlı kaşığı toz kişniş
    Yarım tatlı kaşığı kimyon
    Yarım çay kaşığı pul biber
    Yeteri kadar karabiber
    3/4 tatlı kaşığı tuz

    SÜSLEMEK İÇİN
    Maydanoz yaprakları, ceviz ve kabak çekirdeği


    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER

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