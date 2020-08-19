İstanbul Maltepe'de 14 yaşında bir kız çocuğunun tacize uğraması sosyal medyayı karıştırdı. İddiaya göre olay şöyle yaşandı: Yemeksepeti'ne ait market uygulaması Banabi'de görevli D.K., deponun bulunduğu mahallede yaşayan kız çocuğunu taciz etmeye kalktı. Küçük kız, olayı diğer 3 depo görevlisine anlattı. Kamera kayıtları tacizi doğruladı. İşten atılan D.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Tacizciyi döven 3 çalışanın da işine son verildiği açıklandı.
Yemeksepeti, konuyla ilgili "İddia adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilerle derhal paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 işçi hukuki girişimleri beklemeden iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir" açıklaması yapıldı. Yemeksepeti.com'un CEO'su Nevzat Aydın da Twitter'dan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Depomuzda çalışan kişi hakkında adli mercileri derhal bilgilendirdik; bu kişiyi de işten çıkardık.
İŞİNE SON VERİLDİ
14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden D.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yemeksepeti, konuyla ilgili "İddia adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilerle derhal paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 işçi hukuki girişimleri beklemeden iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir" açıklaması yapıldı. Yemeksepeti.com'un CEO'su Nevzat Aydın da Twitter'dan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Depomuzda çalışan kişi hakkında adli mercileri derhal bilgilendirdik; bu kişiyi de işten çıkardık.
İŞİNE SON VERİLDİ
14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden D.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.