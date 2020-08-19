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    • Yaşam
    • 19.08.2020 Gazete
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    ’nin deposunda skandal: 14 yaşındaki kız çocuğu taciz edildi

    ’nin deposunda görevli D.K., 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Skandal olay, hemen adli mercilere bildirildi. , tacizcinin işine son verildiğini söyledi.

    Buna bi ceza!
    İstanbul Maltepe'de 14 yaşında bir kız çocuğunun tacize uğraması sosyal medyayı karıştırdı. İddiaya göre olay şöyle yaşandı: 'ne ait market uygulaması Banabi'de görevli D.K., deponun bulunduğu mahallede yaşayan kız çocuğunu taciz etmeye kalktı. Küçük kız, olayı diğer 3 depo görevlisine anlattı. Kamera kayıtları tacizi doğruladı. İşten atılan D.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Tacizciyi döven 3 çalışanın da işine son verildiği açıklandı.



    Yemeksepeti, konuyla ilgili "İddia adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilerle derhal paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 işçi hukuki girişimleri beklemeden iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir" açıklaması yapıldı. Yemeksepeti.com'un CEO'su Nevzat Aydın da Twitter'dan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Depomuzda çalışan kişi hakkında adli mercileri derhal bilgilendirdik; bu kişiyi de işten çıkardık.



    İŞİNE SON VERİLDİ
    14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden D.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Haberler Yaşam Yemeksepeti’nin Banabi deposunda skandal: 14 yaşındaki kız çocuğu taciz edildi
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