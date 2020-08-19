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    • Yaşam
    • 19.08.2020 Gazete
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    Ressam eşini tehdit eden ünlü jinekolog, 2 ay uzaklaştırma cezası aldı

    'da Ressam , kendisinden 17 yaş büyük eşi Prof. Dr. 'den (71) korunmak için mahkemeye başvurdu. Ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldığını iddia eden Şeli Benhabib'e 2 ay süreyle korunma kararı verildi.

    Eşsiz tehdit
    İstanbul'da Ressam , kendisinden 17 yaş büyük eşi Prof. Dr. 'den (71) korunmak için mahkemeye başvurdu. Ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldığını iddia eden Şeli Benhabib'e 2 ay süreyle korunma kararı verildi.


    Moşe Benhabib

    Ressam Benhabib, şikayet dilekçesinde kocasının şu ifadelerine yer verdi: 'Yemin ediyorum, öyle adamların çocuklarını doğurtturdum ki korkarsın o adamları görmekten. Öyle dayılar tanıyorum ki, onlar ayaktan vurdurur seni. Seni yaşatmazlar bak' diyor. Ölmekten korkuyorum.
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