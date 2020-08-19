Ressam eşini tehdit eden ünlü jinekolog, 2 ay uzaklaştırma cezası aldı

İstanbul'da Ressam Şeli Benhabib, kendisinden 17 yaş büyük eşi Prof. Dr. Moşe Benhabib'den (71) korunmak için mahkemeye başvurdu. Ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldığını iddia eden Şeli Benhabib'e 2 ay süreyle korunma kararı verildi.
Moşe Benhabib
Ressam Benhabib, şikayet dilekçesinde kocasının şu ifadelerine yer verdi: 'Yemin ediyorum, öyle adamların çocuklarını doğurtturdum ki korkarsın o adamları görmekten. Öyle dayılar tanıyorum ki, onlar ayaktan vurdurur seni. Seni yaşatmazlar bak' diyor. Ölmekten korkuyorum.
Moşe Benhabib
Ressam Benhabib, şikayet dilekçesinde kocasının şu ifadelerine yer verdi: 'Yemin ediyorum, öyle adamların çocuklarını doğurtturdum ki korkarsın o adamları görmekten. Öyle dayılar tanıyorum ki, onlar ayaktan vurdurur seni. Seni yaşatmazlar bak' diyor. Ölmekten korkuyorum.