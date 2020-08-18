Temiz musluklar için ne yapmak gerekir? | Pratik bilgiler

başlıkları ve musluklarda biriken kireçler hepimizin büyük derdi. Onlardan kurtulmanın yolu ise sirkeden geçiyor. Kireçli bölgeye sirke sürün ve 20 dakika bekleyin.ışıl ışıl parlamasıiçin, yıkadıktansonra durulamasırasında sirkeli suyabatırın. Göreceksinizbardaklarınız pırılpırıl olacaktır.lekesi sizi üzse deçaresiz değilsiniz.Bu lekeyi çıkarmakiçin önce soğuk sudabekletmeli sonraılık sabunlu sudayıkayın.çamaşır tozu, bir bardak ufalanmış bulaşık makinesi toz deterjanı, 1 bardak çamaşır suyu ve yarım bardak boraksı karıştırın ve üzerine kaynar su döküp yastık kılıflarınızı bastırın.