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    • Yaşam
    • 18.08.2020 Gazete
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    Temiz musluklar için ne yapmak gerekir? | Pratik bilgiler

    Duş başlıkları ve musluklarda biriken kireçler hepimizin büyük derdi. Onlardan kurtulmanın yolu ise sirkeden geçiyor. Kireçli bölgeye sirke sürün ve 20 dakika bekleyin.

    Temiz musluklar
    Duş başlıkları ve musluklarda biriken kireçler hepimizin büyük derdi. Onlardan kurtulmanın yolu ise sirkeden geçiyor. Kireçli bölgeye sirke sürün ve 20 dakika bekleyin.

    IŞIL IŞIL PARLASIN
    Kristallerin ışıl ışıl parlaması için, yıkadıktan sonra durulama sırasında sirkeli suya batırın. Göreceksiniz bardaklarınız pırıl pırıl olacaktır.



    ENDİŞE ETMEYİN
    Yumurta lekesi sizi üzse de çaresiz değilsiniz. Bu lekeyi çıkarmak için önce soğuk suda bekletmeli sonra ılık sabunlu suda yıkayın.

    SARARMIŞ YASTIKLAR
    1 bardak çamaşır tozu, bir bardak ufalanmış bulaşık makinesi toz deterjanı, 1 bardak çamaşır suyu ve yarım bardak boraksı karıştırın ve üzerine kaynar su döküp yastık kılıflarınızı bastırın.
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