Denizde boğulan genç Melike'nin paylaşımları duygulandırdı

Muğla'da dün 2 arkadaşıyla birlikte girdiği denizde akıntıya kapılarak, boğulan Melike Kaya (21), memleketi Bursa'da toprağa verildi. Genç kızın, 3 yıl önce deniz kenarında çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Bazen hayat seni bulunduğun yerden alıp başka bir yere koyar. Ve der ki buradan devam et' notuyla paylaştığı görüldü.
Denizde akıntıya kapılan genç kız kurtarılamadı. 3 yıl önceki paylaşımı duygulandırdı.
Denizde akıntıya kapılan genç kız kurtarılamadı. 3 yıl önceki paylaşımı duygulandırdı.