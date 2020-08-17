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    • Yaşam
    • 17.08.2020 Gazete
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    Denizde boğulan genç Melike'nin paylaşımları duygulandırdı

    'da dün 2 arkadaşıyla birlikte girdiği denizde akıntıya kapılarak, boğulan (21), memleketi 'da toprağa verildi. Genç kızın, 3 yıl önce deniz kenarında çektirdiği fotoğrafını hesabından 'Bazen hayat seni bulunduğun yerden alıp başka bir yere koyar. Ve der ki buradan devam et' notuyla paylaştığı görüldü.

    Hayat bazen!
    Muğla'da dün 2 arkadaşıyla birlikte girdiği denizde akıntıya kapılarak, boğulan Melike Kaya (21), memleketi 'da toprağa verildi. Genç kızın, 3 yıl önce deniz kenarında çektirdiği fotoğrafını hesabından 'Bazen hayat seni bulunduğun yerden alıp başka bir yere koyar. Ve der ki buradan devam et' notuyla paylaştığı görüldü.



    Denizde akıntıya kapılan genç kız kurtarılamadı. 3 yıl önceki paylaşımı duygulandırdı.
    Haberler Yaşam Denizde boğulan genç Melike'nin paylaşımları duygulandırdı
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