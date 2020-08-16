Özbakım güven artırır! İşte mutlu evliliğin sırları...

Danışanlarıma şu soruyu soruyorum: "Ne zaman kendinizi açıyorsunuz..." Cevaplar genellikle özbakıma zaman ayırmakla ilgili oluyor: Doğaya girmek, dans, beden ve duygusallığa bağlanmak, beslemek. Kendimize enerji verdiğimizde, belirli bir hedefe değil, kendimizi kendimize açıyoruz. Belki de dilimizde eriyen küçük bir bitter çikolata karesi hissidir bu... Ya da duşta ense, koltuk altı ve göğüs bölgesindeki sıcak suyu fark etmeye başladığımız an. Vücudumuzun yıkamayı, kontrol etmeyi veya dokunmayı asla düşünmediğimiz birçok parçası vardır. Bazen bu kısımlarımızı görmezden geliriz çünkü hattın bir yerinde onları kapatmaya başladık. Belki derin yaralandık ve tekrar açılacağımıza güvenmiyoruz. Belki artık çekici olmayı hak etmediğimizi hissediyoruz. Çünkü artık bir zamanlar sahip olduğumuz fit vücuda veya tam saça sahip değiliz. Ya da belki hastalık bizi dönüştürdü. Önemli bir parçamıza el koydu. Bu da bizi seksi ya da itici hissettiriyor. Bazen birisini kaybettiğimiz için duygusal olmayı veya uyanmayı hak etmiyormuşuz gibi yas tutuyor veya suçlu hissediyoruz. Bazen sinirleniriz. Günlük yaşamın stresinden kızgınlıklara, daha derin yaralara kadar, insanların duygusal benlikleriyle temastan kopuk hissetmeleri için pek çok neden vardır. Çoğu zaman, kontrol edebileceğimiz tek şey kapatmaktır. Duygusal açıdan özbakım planlarımıza dahil etmek, kontrolle olan ilişkimizi değiştirebilir ve varoluş durumumuzu dönüştürebilir.
ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ