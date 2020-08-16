Özbakım güven artırır! İşte mutlu evliliğin sırları...

şu soruyu soruyorum:"Ne zaman kendiniziaçıyorsunuz..." Cevaplargenellikle özbakıma zamanayırmakla ilgili oluyor:Doğaya girmek, dans,beden ve duygusallığabağlanmak, beslemek.Kendimize enerjiverdiğimizde, belirli birhedefe değil, kendimizikendimize açıyoruz. Belki dedilimizde eriyen küçük bir bitterçikolata karesi hissidir bu... Yada duşta ense, koltuk altı vegöğüs bölgesindeki sıcak suyufark etmeye başladığımızan. Vücudumuzunyıkamayı, kontroletmeyi veyadokunmayı asladüşünmediğimizbirçok parçası vardır.Bazen bu kısımlarımızıgörmezden geliriz çünkühattın bir yerinde onlarıkapatmaya başladık.Belki derin yaralandıkve tekrar açılacağımızagüvenmiyoruz. Belki artıkçekici olmayı hak etmediğimizihissediyoruz. Çünkü artıkbir zamanlar sahipolduğumuz fit vücuda veyatam saça sahip değiliz.Ya da belki hastalık bizidönüştürdü. Önemli birparçamıza el koydu. Buda bizi seksi ya da iticihissettiriyor. Bazen birisinikaybettiğimiz için duygusalolmayı veya uyanmayıhak etmiyormuşuz gibiyas tutuyor veya suçluhissediyoruz. Bazensinirleniriz. Günlük yaşamınstresinden kızgınlıklara, dahaderin yaralara kadar,insanların duygusalbenlikleriyle temastankopuk hissetmeleri içinpek çok neden vardır.Çoğu zaman, kontroledebileceğimiz tek şeykapatmaktır. Duygusalaçıdan özbakımplanlarımıza dahiletmek, kontrolleolan ilişkimizideğiştirebilir vevaroluş durumumuzudönüştürebilir.

ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ