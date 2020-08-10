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    • Yaşam
    • 10.08.2020 Gazete
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    Olay turizm! Metro Turizm otobüsü yine kazaya karıştı

    Adı sık sık taciz, şiddet ve kaza haberleriyle anılan Metro Turizm, yine şaşırtmadı. 5 vatandaşı hayattan koparan kaza dün Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Köprüsü mevkiinde yaşandı. Karabük’ten İstanbul’a gelen yolcu otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç üst geçidin ayaklarına çarptı.

    Olay turizm!

    Adı sık sık taciz, şiddet ve kaza haberleriyle anılan Metro Turizm, yine şaşırtmadı.

    5 vatandaşı hayattan koparan kaza dün Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Köprüsü mevkiinde yaşandı. Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç üst geçidin ayaklarına çarptı.

    Şoför Doğan Duygulu, muavin Ali Yaşar Sarali ile toplamda 5 kişi öldü. 25 kişi yaralandı. Kazadan yaralı kurtulan yolcuların anlattıkları, dehşetin göz göre geldiğini ortaya koydu. Vefat eden şoförün yolda iki kez uyuduğu iddia edildi.

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