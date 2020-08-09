İzmirli Enis Çağatay Yılmaz (24), 2013'te tıp fakültesini kazandı. Hazırlık sınıfındayken ABD'ye gidip dil eğitimi aldı. 2'nci sınıfta Harvard Üniversitesi'nde Dr. Teng'in laboratuvarında, 3'üncü sınıfta ise İtalya'da kardiyoloji bölümünde staj yaptı. Genç yaşına birçok başarı sığdıran Yılmaz, suyun yapay zeka sayesinde ne kadar temiz olduğunu belirlemesini sağlayacak bir çalışma hazırladı. Projesi, İngiltere'de yayınlanan 'Nature Light: Science & Application' adlı ünlü bilim dergisinde yayınlandı. Başarısıyla göğsümüzü kabarttı.



Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Enis, Harvard'da birçok profesörden ders aldı.