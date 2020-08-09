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    • Yaşam
    • 09.08.2020 Gazete
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    Tıp öğrencisi dünyaca ünlü bilim dergisinde yer aldı!

    İzmirli (24), 2013'te tıp fakültesini kazandı. Hazırlık sınıfındayken ABD'ye gidip dil eğitimi aldı. 2'nci sınıfta 'nde Dr. Teng'in laboratuvarında, 3'üncü sınıfta ise İtalya'da kardiyoloji bölümünde staj yaptı.

    Sudan başarı!

    İzmirli (24), 2013'te tıp fakültesini kazandı. Hazırlık sınıfındayken ABD'ye gidip dil eğitimi aldı. 2'nci sınıfta 'nde Dr. Teng'in laboratuvarında, 3'üncü sınıfta ise İtalya'da kardiyoloji bölümünde staj yaptı. Genç yaşına birçok başarı sığdıran Yılmaz, suyun yapay zeka sayesinde ne kadar temiz olduğunu belirlemesini sağlayacak bir çalışma hazırladı. Projesi, İngiltere'de yayınlanan 'Nature Light: Science & Application' adlı ünlü bilim dergisinde yayınlandı. Başarısıyla göğsümüzü kabarttı.


    Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Enis, Harvard'da birçok profesörden ders aldı.

    Haberler Yaşam Tıp öğrencisi Enis Çağatay Yılmaz dünyaca ünlü bilim dergisinde yer aldı!
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