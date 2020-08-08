

Megan Barton- Hanson

Antalya'da bir kliniğe giderek dişlerini yaptırdı. İngiliz model ve şarkıcı Katie Price da dişleri için Türkiye'yi tercih eden isimler arasında yer aldı. Ailesiyle beraber Antalya'ya gelen Price, dişlerine yapılan işlemleri adım adım sosyal medyadan paylaştı.



İngılız oyuncu Dan Osborne dişlerini Türkiye'de yaptırdı. Yeni dişleriyle fotoğraf çektirmeyi unutmadı.



İngilizler, Türk sağlık sistemine hayran kaldı. Uçuş yasağı biter bitmez uçağa atladı. Antalya'ya gelerek dişlerini yaptırdı!



Katie Price