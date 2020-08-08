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    • Yaşam
    • 08.08.2020 Gazete
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    Dünya 'nin sağlık sistemine hayran kaldı! oyuncu Megan Barton-Hanson dişlerini 'da yaptırdı

    Dünya, 'nin sağlık sistemine hayran kaldı. Yalnızca tatile değil sağlık için de ülkemizi tercih etmeye başladı. 24 yaşındaki oyuncu Megan Barton-Hanson, önceki gün 'den uçağa atladı. 'da bir kliniğe giderek dişlerini yaptırdı.

    Bak şu dişe!

    Dünya, Türkiye'nin sağlık sistemine hayran kaldı. Yalnızca tatile değil sağlık için de ülkemizi tercih etmeye başladı. 24 yaşındaki İngiliz oyuncu Megan Barton-Hanson, önceki gün İngiltere'den uçağa atladı.


    Megan Barton- Hanson

    Antalya'da bir kliniğe giderek dişlerini yaptırdı. İngiliz model ve şarkıcı Katie Price da dişleri için Türkiye'yi tercih eden isimler arasında yer aldı. Ailesiyle beraber Antalya'ya gelen Price, dişlerine yapılan işlemleri adım adım sosyal medyadan paylaştı.


    İngılız oyuncu Dan Osborne dişlerini Türkiye'de yaptırdı. Yeni dişleriyle fotoğraf çektirmeyi unutmadı.


    İngilizler, Türk sağlık sistemine hayran kaldı. Uçuş yasağı biter bitmez uçağa atladı. Antalya'ya gelerek dişlerini yaptırdı!


    Katie Price
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