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    • 07.08.2020 20:56
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    • 07.08.2020 20:56
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    'da damet dehşeti! Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini vurdu

    'un Bayat ilçesinde (30), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi 'ı (26), kayınvalidesi 'i (47) ve kayınpederi 'i (52) tüfekle vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden Rukiye Boyraz ve annesi Fatma Evecen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Çorum'da damet dehşeti! Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini vurdu

    Olay, akşam saatlerinde ilçenin Yatukçu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki mandıraya gelen , iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile burada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya Rukiye Boyraz'ın annesi Fatma ile babası , girmeye çalıştı. Bu sırada Hasan Boyraz tüfekle Rukiye Boyraz, ve Bekir Evecen'e ateş açtı.

    Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Rukiye Boyraz ve annesi Fatma Evecen'in durumlarının ağır olduğu bildirildi.

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