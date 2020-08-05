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    • Yaşam
    • 05.08.2020 Gazete
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    'ta beyin tümörünü yenen Devrim, yetenekleriyle dikkatleri çekiyor

    'ta , 6 yaşında beyin tümörüne yakalandı. 11 yılda 5 kez ameliyat masasına yattı. Hastalığı atlattı. Hayata sarıldı. İşte haberin detayları ve 5 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yaşam haberleri...

    Kanserde 'Devrim'
    'ta Devrim Kadir Önal, 6 yaşında beyin tümörüne yakalandı. 11 yılda 5 kez ameliyat masasına yattı. Hastalığı atlattı. Hayata sarıldı. Tersten okuma gibi ilginç yetenekler de kazandı.





    FİRAR BURCU
    Antalyalı işadamı İbrahim Tokgöz, sevgilisi Burcu Çağlayan'ı 2010'da balkondan attı. Cinayetten 14 yıl ceza alınca adliyeden kaçtı. 3 yıl geçti ama yakalanamadı.



    KAFAYA BAK
    Antalya'da bir haftadır aranan Tuncay Ö, ortaya çıktı. "Biraz kafa dinledim" diyerek şaşırttı.
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