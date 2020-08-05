Uşak'ta Devrim Kadir Önal, 6 yaşında beyin tümörüne yakalandı. 11 yılda 5 kez ameliyat masasına yattı. Hastalığı atlattı. Hayata sarıldı. Tersten okuma gibi ilginç yetenekler de kazandı.
FİRAR BURCU
Antalyalı işadamı İbrahim Tokgöz, sevgilisi Burcu Çağlayan'ı 2010'da balkondan attı. Cinayetten 14 yıl ceza alınca adliyeden kaçtı. 3 yıl geçti ama yakalanamadı.
KAFAYA BAK
Antalya'da bir haftadır aranan Tuncay Ö, ortaya çıktı. "Biraz kafa dinledim" diyerek şaşırttı.
FİRAR BURCU
Antalyalı işadamı İbrahim Tokgöz, sevgilisi Burcu Çağlayan'ı 2010'da balkondan attı. Cinayetten 14 yıl ceza alınca adliyeden kaçtı. 3 yıl geçti ama yakalanamadı.
KAFAYA BAK
Antalya'da bir haftadır aranan Tuncay Ö, ortaya çıktı. "Biraz kafa dinledim" diyerek şaşırttı.