Genelev patroniçesi Matild Manukyan, 2001'de hayata gözlerini kapadı. 200 milyon liralık mirası ABD'de yaşayan oğlu Kerope Çilingir'e kaldı. Annesinden binlerce taşınmaz ve 220 ticari taksi plakası kalan Kerope Çilingir, İstanbul Şişli'deki Polat Palas apartmanında 15-16- 20-21-22 numaraları dairelerinin 6 aylık aidatını yatırmadı.
Apartman yönetimi ödeme yapmak istemeyen Çilingir hakkında 9 bin liralık icra takibi başlattı. Milyoner icraya itiraz etti, dosya ise hukuk mahkemesine yollandı.
Manukyan
DİLEK YAMAN
Apartman yönetimi ödeme yapmak istemeyen Çilingir hakkında 9 bin liralık icra takibi başlattı. Milyoner icraya itiraz etti, dosya ise hukuk mahkemesine yollandı.
Manukyan
DİLEK YAMAN