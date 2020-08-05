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    • Yaşam
    • 05.08.2020 Gazete
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    Manukyan'ın 200 milyon liralık mirasına konan 5 dairenin aidatını ödemedi!

    'ın 200 milyon liralık mirasına konan , 'deki apartmanında 15-16- 20-21-22 numaraları dairelerinin 6 aylık aidatını yatırmadı.

    Varyemez
    Genelev patroniçesi Matild Manukyan, 2001'de hayata gözlerini kapadı. 200 milyon liralık mirası ABD'de yaşayan oğlu Kerope Çilingir'e kaldı. Annesinden binlerce taşınmaz ve 220 ticari taksi plakası kalan , 'deki apartmanında 15-16- 20-21-22 numaraları dairelerinin 6 aylık aidatını yatırmadı.



    Apartman yönetimi ödeme yapmak istemeyen Çilingir hakkında 9 bin liralık icra takibi başlattı. Milyoner icraya itiraz etti, dosya ise hukuk mahkemesine yollandı.


    Manukyan

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