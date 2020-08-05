akılalmaz bir olay yaşandı. 1 yıl önce evlenen ve bebek bekleyen Hıdır ile Fatma Çalışkan çifti, ultrason görüntülemesinde bebeklerinin 'erkek' olacağını öğrendi. Hamilelikte 41 haftayı dolduran anne, hastanede doğum yaptı.Bebeğin bileğine erkek olduğunu gösteren 'mavi' bileklik takıldı. Aile, bebeğin altını temizlemek için açtıklarında ise erkek diye eve getirdikleri bebeğin kız olduğunu gördü. Rapora da hastane erkek yazınca bir şok daha yaşandı.