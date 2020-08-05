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    • Yaşam
    • 05.08.2020 Gazete
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    'te akılalmaz olay! Hastanenin erkek dediği bebeğin kız olduğu ortaya çıktı

    'te akılalmaz bir olay yaşandı... Hastanenin 'erkek' dediği bebeğin, altı değiştirilirken 'kız' olduğu ortaya çıktı. Aile, büyük şok yaşadı...

    Tıpatıp skandal
    Gaziantep'te akılalmaz bir olay yaşandı. 1 yıl önce evlenen ve bebek bekleyen Hıdır ile Fatma Çalışkan çifti, ultrason görüntülemesinde bebeklerinin 'erkek' olacağını öğrendi. Hamilelikte 41 haftayı dolduran anne, hastanede doğum yaptı.



    MAVİ BİLEKLİK TAKILDI
    Bebeğin bileğine erkek olduğunu gösteren 'mavi' bileklik takıldı. Aile, bebeğin altını temizlemek için açtıklarında ise erkek diye eve getirdikleri bebeğin kız olduğunu gördü. Rapora da hastane erkek yazınca bir şok daha yaşandı. Çift, bebeğin gerçek ailesi olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yapılmasını istedi.

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