Gaziantep'te akılalmaz bir olay yaşandı. 1 yıl önce evlenen ve bebek bekleyen Hıdır ile Fatma Çalışkan çifti, ultrason görüntülemesinde bebeklerinin 'erkek' olacağını öğrendi. Hamilelikte 41 haftayı dolduran anne, hastanede doğum yaptı.
MAVİ BİLEKLİK TAKILDI
Bebeğin bileğine erkek olduğunu gösteren 'mavi' bileklik takıldı. Aile, bebeğin altını temizlemek için açtıklarında ise erkek diye eve getirdikleri bebeğin kız olduğunu gördü. Rapora da hastane erkek yazınca bir şok daha yaşandı. Çift, bebeğin gerçek ailesi olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yapılmasını istedi.
MAVİ BİLEKLİK TAKILDI
Bebeğin bileğine erkek olduğunu gösteren 'mavi' bileklik takıldı. Aile, bebeğin altını temizlemek için açtıklarında ise erkek diye eve getirdikleri bebeğin kız olduğunu gördü. Rapora da hastane erkek yazınca bir şok daha yaşandı. Çift, bebeğin gerçek ailesi olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yapılmasını istedi.