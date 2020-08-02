2020 gelinleri de doğallık trendinden nasibini alıyor. Bu yaz saçlarda zarif topuzlar, kuaför eli değmemiş gibi doğal bukle ve dalgalar, aralarda örgüler ve ıslak görünüm veren modeller öne çıkıyor. Makyajda ise güzelliğinizi ortaya çıkaran dokunuşlar; gözlerde metalik ışıltılar, doğal bir ten makyajı, romantik pastel tonları, özellikle pembe dikkat çekiyor. Bu yaz gelinler, iri çiçek motifli taçlar veya küpelerle fark yaratıyor.
ACİL YARDIM ÇANTASI
YAZ gelini olmak güzel ama beklenmedik güzellik sorunlarına karşı hazırlıklı olun.
SORUN: Aşırı terlerseniz…
ÇÖZÜM: Terlemeyi önleyen iyi bir koltuk altı deodorantı veya ıslak mendil bulundurun.
SORUN: Yüzünüzde nur topu gibi bir sivilce çıktı.
ÇÖZÜM: Sivilce ve izlerini gideren SOS krem imdadınıza yetişir.
SORUN: Makyajınız aktı.
ÇÖZÜM: Makyaj sabitleyici sprey kullanın.
SORUN: Cildiniz yağdan ötürü parladı.
ÇÖZÜM: Pudra, yağ fazlasını alıp cilde pürüzsüz görünüm verir.
ACİL YARDIM ÇANTASI
YAZ gelini olmak güzel ama beklenmedik güzellik sorunlarına karşı hazırlıklı olun.
SORUN: Aşırı terlerseniz…
ÇÖZÜM: Terlemeyi önleyen iyi bir koltuk altı deodorantı veya ıslak mendil bulundurun.
SORUN: Yüzünüzde nur topu gibi bir sivilce çıktı.
ÇÖZÜM: Sivilce ve izlerini gideren SOS krem imdadınıza yetişir.
SORUN: Makyajınız aktı.
ÇÖZÜM: Makyaj sabitleyici sprey kullanın.
SORUN: Cildiniz yağdan ötürü parladı.
ÇÖZÜM: Pudra, yağ fazlasını alıp cilde pürüzsüz görünüm verir.