Eski ile yeni hayat! İşte mutlu evliliğin sırları...

bir idealimiz var ki, bu ideal bizi bitip tükenmez tüm ihtiyaçlarımız için tek bir ilişkiye yöneltiyor. "En büyük aşkım, en büyük arkadaşım, en iyi ebeveyn, güvenilir sırdaşım, duygusal destekçim" istersiniz, ararsınız. Bir süre sonra karşınızdakine de "Ve ben O'yum. Seçilmiş, eşsiz, vazgeçilmezim. İşte O'yum" diye düşünürsünüz. İşte bu bazı zamanlarda büyük yanılgıya yol açar. Hiçkimse her şey olamaz. Her iki cins de istekler konusunda hep daha fazlasını ister. Bu aslında olağan gibi görünse de kimi zaman ortaya zorunlar çıkartıyor. Kişi romantikse karşısındakinin de romantik olmasını istiyor. Öncelikli olarak evliliklerin ilk yıl gibi olmadığını her çiftin kabul etmesi gerek. O nedenle yenilikler, çiftleri daha mutlu ve heyecanlı kılıyor. Yeniliklerden vazgeçmeyin. Evde eşyalarınızı değiştiremiyorsanız, eşyaların yerini değiştirin. Gittiğiniz bir mekanı ne kadar çok severseniz sevin, bazı zamanlarda farklı mekanları deneyin. Tatile hep aynı yere gitmek de sıkıcıdır. Sıkıcılığı yok etmek de sizin elinizde. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yenilikler çiftleri çok daha mutlu yapıyor. Sevgi çok önemli, paylaşmak çok önemli. Karşınızdakilerin isteklerini o söylemeden anlamak çok daha önemli. Ancak teknolojinin etkin olduğu günlerde buna zaman kalmıyor. O nedenle konuşmak en büyük şansımız.