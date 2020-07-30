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    • Yaşam
    • 30.07.2020 Gazete
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    Bayramda doğru lerle şık ve rahat bir tarz yakalayabilirsiniz | Yaşam günlüğü

    Bayramı şehirde mi, yoksa bir tatil beldesinde mi geçireceksiniz? Nerede olursanız olun, doğru lerle şık ve rahat bir tarz yakalayabilirsiniz...

    Bayram şıklığı
    Bayramı şehirde mi, yoksa bir tatil beldesinde mi geçireceksiniz? Nerede olursanız olun, doğru lerle şık ve rahat bir tarz yakalayabilirsiniz.

    "Tatil çok kısa, koronavirüs de var, bu bayram en iyisi evde kalayım" diyenlere romantik bir elbise kombini…

    "Bu fırsat kaçmaz" deyip tatile çıkacaklar için rahat bir şort ve gömlek kombini…



    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
    Haberler Yaşam Bayramda doğru seçimlerle şık ve rahat bir tarz yakalayabilirsiniz | Yaşam günlüğü
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