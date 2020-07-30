Bayramı şehirde mi, yoksa bir tatil beldesinde mi geçireceksiniz? Nerede olursanız olun, doğru seçimlerle şık ve rahat bir tarz yakalayabilirsiniz.
"Tatil çok kısa, koronavirüs de var, bu bayram en iyisi evde kalayım" diyenlere romantik bir elbise kombini…
"Bu fırsat kaçmaz" deyip tatile çıkacaklar için rahat bir şort ve gömlek kombini…
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
"Tatil çok kısa, koronavirüs de var, bu bayram en iyisi evde kalayım" diyenlere romantik bir elbise kombini…
"Bu fırsat kaçmaz" deyip tatile çıkacaklar için rahat bir şort ve gömlek kombini…
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ