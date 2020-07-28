'Jean'siz asla! | Yaşam günlüğü

Jean pantolonsuz bir hayat düşünebiliyor musunuz? Adeta ikinci derimiz olan, hayat kurtaran jean'leri incelemeye alıyoruz bugün. Yaz sezonunun en gözde modellerine göz atın.
ŞORT VE PANTOLONLAR
Yüksek beller, geniş kesimler, dar veya İspanyol paçalar... Sırf trend diye her modeli giymek zorunda değilsiniz. Vücudunuzu güzel gösteren, kusurlarınızı örten modelleri tercih edin.
ETEK VE ELBİSELER
JEAN rahatlığını etek ve elbiselerle yaşayın.
MUCİZE JEAN'LER
GÜNDÜZ spor ayakkabı ve tişörtle, geceleri ise şık bir topuklu, crop top ve ceketle kombin yaparak farklı görünebilirsiniz.
JEAN SEÇERKEN
Düşük belli jean'ler, skinny/ dar modeller, ince ve uzun bacaklara yakışır. Yüksek belli modeller, göbek ve basen sorunu olanlar için daha uygundur. Bacak boyunuzun daha uzun görünmesi için uzun paçalı ve dar kesimli modelleri tercih edin. Bol kesimler sizi olduğunuzdan daha şişman gösterir. Yuvarlak poponuz ve dar kalçalarınız varsa, streç jean tam size göre. Yüksek belli olmayan, geniş paçalı jean'ler her vücut tipine uyar. Paçalar dizden aşağı doğru bollaşmalı, üst tarafı vücudunuza oturmalı. "Boyfriend" model erkeksi jean'lerin paçalarını kıvırıp topuklu ayakkabıyla giyerek feminen hale getirebilirsiniz.
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
ŞORT VE PANTOLONLAR
Yüksek beller, geniş kesimler, dar veya İspanyol paçalar... Sırf trend diye her modeli giymek zorunda değilsiniz. Vücudunuzu güzel gösteren, kusurlarınızı örten modelleri tercih edin.
ETEK VE ELBİSELER
JEAN rahatlığını etek ve elbiselerle yaşayın.
MUCİZE JEAN'LER
GÜNDÜZ spor ayakkabı ve tişörtle, geceleri ise şık bir topuklu, crop top ve ceketle kombin yaparak farklı görünebilirsiniz.
JEAN SEÇERKEN
Düşük belli jean'ler, skinny/ dar modeller, ince ve uzun bacaklara yakışır. Yüksek belli modeller, göbek ve basen sorunu olanlar için daha uygundur. Bacak boyunuzun daha uzun görünmesi için uzun paçalı ve dar kesimli modelleri tercih edin. Bol kesimler sizi olduğunuzdan daha şişman gösterir. Yuvarlak poponuz ve dar kalçalarınız varsa, streç jean tam size göre. Yüksek belli olmayan, geniş paçalı jean'ler her vücut tipine uyar. Paçalar dizden aşağı doğru bollaşmalı, üst tarafı vücudunuza oturmalı. "Boyfriend" model erkeksi jean'lerin paçalarını kıvırıp topuklu ayakkabıyla giyerek feminen hale getirebilirsiniz.
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ