Elektrikli süpürgenizin hortum kısmına eski bir ince çorap geçirirseniz, küçük eşyalarınızın yanlışlıkla makinanın içine çekilmesini engelleyebilirsiniz.
ÇİLEK SERVİSİ!
Çok sayıdaki çileği yapraklarından ayırmak istiyorsanız fakat zamanınız kısıtlıysa, bu işlemi pipet yardımıyla hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Çok sayıdaki çileği yapraklarından ayırmak istiyorsanız fakat zamanınız kısıtlıysa, bu işlemi pipet yardımıyla hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
KABLONUZ KIRILMASIN
KISA sürede zarar gören şarj kablolarını korumak artık daha kolay. Bunun için eski bir tükenmez kalemin yayını kabloya dolayabilirsiniz.
Sıkışan fermuarlar için de pratik yöntemler var. Bunun için fermuarın dişleri üzerine kurşun kalem ucu gezdirirseniz, fermuarı açmak kolaylaşacaktır...
KOLAY YUMURTA SOYMA
Haşlanmış yumurtanın kabuklarını soymak uğraştırıcı geliyorsa yumurtayı kaynattığınız suya bir çay kaşığı karbonat ekleyin.
Boya yaparken sağa sola sıçramasından kurtulmak için kutunun üzerine bir lastik koyun. Fırçadaki fazla boyaları akıtın.