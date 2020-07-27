Şarj kablolarını korumak artık daha kolay





Sıkışan fermuarlar için de pratik yöntemler var. Bunun için fermuarın dişleri üzerine kurşun kalem ucu gezdirirseniz, fermuarı açmak kolaylaşacaktır...



KOLAY YUMURTA SOYMA

Haşlanmış yumurtanın kabuklarını soymak uğraştırıcı geliyorsa yumurtayı kaynattığınız suya bir çay kaşığı karbonat ekleyin.





Boya yaparken sağa sola sıçramasından kurtulmak için kutunun üzerine bir lastik koyun. Fırçadaki fazla boyaları akıtın.