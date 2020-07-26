Yaşam rutininizde egzersize mutlaka yer açın | Yaşam günlüğü

formda olmak, sağlıklı ve genç kalmak istiyor ama iş düzenli spor yapmaya gelince bahaneler ardı ardına sıralanmaya başlıyor: "Zamanım yok", "Bütçem yetersiz", "Spor aletlerinden sıkılıyorum", "Yalnız başıma spor yapmayı sevmiyorum" vs. Oysa kendinize uygun bir egzersizi yapmaya başladığınızda ve 3 hafta sonunda fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak kendinizdeki değişimi gördüğünüzde bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz.senenin üzerinde spor ve sağlık sektöründe eğitmenlik yapan, Online Wellness Studio Kurucu Ortağı Noyan Dülek, pandemi sürecinde sporu internetin olduğu her yere ulaştırmayı amaçladıklarını söylüyor. Bu projede, ders programı online olarak takip edilebiliyor ve katılımcının bir hafta boyunca yapması gereken tüm antrenman çizelgesine göre planlanmış bir akışa sahip.yaşam aplikasyonu Form Assist; kişilerin hedeflerine doğru ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için, kişiye özel diyet ve beslenme programları sunuyor. Uygulama, özel kilo takibinin yanı sıra, istenildiğinde diyetisyenlerle mesajlaşma ve öğün fotoğraflarını diyetisyenlere ulaştırma konusunda da kullanıcılarına destek oluyor.Spor yaparken işinize yarayacak kozmetik ürünler…