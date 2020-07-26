Antika mı? Eski mi? | Ev emeği

objenin antika olabilmesi için 100 yılllık, vintage olabilmesi için en az 25 yıllık olması gerekir. Antika mobilya almak, yanınızda bir eksper ile yapabileceğiniz ve daha fazla para vermenizi gerektirecek bir alışveriş. Antika ile modern mobilyaları bir araya getirmek de yanınızda bir profesyonel olmadan çok mümkün değil. O yüzden hem bütçenizi hem de ortaya çıkacak sonuçları düş ünerek eskicilere yönelmekte fayda var. Çok şık bir antika abajur gibi tek bir parçaya da hayır demeyin.sevdiğiniz dekorasyon dergilerini atamıyor, zaman zaman açıp onlara bakma ihtiyacı duyuyorsanız onlardan tabure yapmaya ne dersiniz? En alta bir meyve kasası koyup, üst üste koyduğunuz dergilerle bu kasayı iki kemer ile sabitlediğinizde tabureniz hazır hale gelecektir.modern mobilyalarınızla eski eşyaları bir araya getirmenin ideal karışımın %50 olduğu söylese de eski eşyaları modern eşyalara göre aksesuar düzeyinde tutmakta yarar var. Yemek bölümünde yalnızca sandalyelerin eski olması ya da o kısımda kullanacağınız avizenin eski olması gibi. Bu şekilde başarıya ulaşma şansınız çok daha yüksek olacaktır.tarzların bir arada kullanılması, mekanı olabildiğince yalın tutar. Duvarlarda çok fazla hareket odak noktasını kaçırmanıza sebep olabilir. Göstermek istediğiniz aksesuar ya da objenin çok karışık bir yerde durmamasına gayret edin. Karışıklığın içinde bulunduğunda çok para vererek aldığınız bir parçanın çok ucuz durmasına sebep olabilirisiniz., son zamanlarda sıkça kullanılan deyimle vintage mobilyaları modern mobilyalarınızla bir araya getirebilirsiniz. Basit bir şekilde güncelleyin onları!