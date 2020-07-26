Her kadın anne olmanın hayalini kuruyor. Araştırmalar, hamile kalmada sağlıklı beslenmenin önemini gösteriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden hamile kalmayı kolaylaştıracak 12 yöntemi sıralıyor:
● Sağlıklı beslenme hamile kalma şansınızı yükseltir. Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketin.
● Öğünlerinizde protein, demir, çinko, C ve D vitamini alın. Bu vitamin ve minerallerin eksikliği düşük riskini artırır.
● Çok kafein tüketmeyin. Günde 2 fincan ile sınırlayın.
● Zayıf olmak yeterli hormon üretilmesini engeller. Hamilelik şansını azaltır.
● Düzenli egzersizler metabolizmanızı düzenler, hem de ideal kiloya ulaşmanızı sağlar.
● Birçok tarım ve böcek ilacı, kadınlarda kısırlığı artırır. Organik beslenmeye dikkat edin.
● Yumurtlama fonksiyonlarınızın bozulmaması için bol bol sebze ve meyve tüketin.
● Radyasyon ve kimyasallar adet döngüsünü bozar. Kısırlığa yol açar.
● Vardiyalı çalışma sistemi gebe kalmayı engeller. Sabit saatler içerisinde çalışmaya özen gösterin.
● Sigara yumurtalıklara zarar verir. Hamile kalmayı zorlaştırır. Bırakın.
● Normal bir adet döngüsü 21 ila 35 gün arasıdır. Hamilelik ihtimali yumurtlama döneminizde en yüksek olacaktır.
● Haftada en az bir birliktelik, sizin de hormonal dengenizi olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle yumurtlama döneminde gün aşırı birliktelik önemlidir.
Anneliği 12’den vurun! İşte hamile kalmayı kolaylaştıracak yöntemler...
Her kadın anne olmanın hayalini kuruyor. Araştırmalar, hamile kalmada sağlıklı beslenmenin önemini gösteriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden hamile kalmayı kolaylaştıracak 12 yöntemi sıralıyor..
Her kadın anne olmanın hayalini kuruyor. Araştırmalar, hamile kalmada sağlıklı beslenmenin önemini gösteriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden hamile kalmayı kolaylaştıracak 12 yöntemi sıralıyor: