3 günlük evli çifti, çarpan otomobil ayırdı

Adapazarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Şeker (26) ile eşi Hande Şeker'e, (21) Mehmet C.'nin kullandığı otomobil, çarptı. Korkunç kazada ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocasının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bir görgü tanığı şunları söyledi: "Ses duydum, olay yerine doğru koştum. İki kişi yerde yatıyordu. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik." Şeker çiftinin, 3 gün önce nikah kıydırdıkları ve 1 ay sonra ise düğün yapacakları ortaya çıktı.